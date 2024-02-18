برلمانية ألمانية بارزة تطالب بتوريد صواريخ تاوروس لأوكرانيا بعد وفاة المعارض الروسي نافالني

طالبت رئيسة لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بتوريد سريع لصواريخ "تاوروس" الألمانية إلى أوكرانيا كرد فعل على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وصرحت ماري-أجنس شتراك-تسيمرمان اليوم الأحد، بأن وفاة نافالني مع انعقاد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن كانت إشارة، وقالت: "يتعين علينا القيام بالرد فعلا وقولا".

جدير بالذكر أن شتراك-تسيمرمان هي المرشحة القيادية لحزبها الديمقراطي الحر في الانتخابات الأوروبية القادمة.

ويشار إلى أن الحزب الديمقراطي الحر يشكل مع حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، الائتلاف الحاكم في ألمانيا حاليا.

وأضافت السياسية الألمانية البارزة، أن الرد الصائب على وفاة المعارض الروسي يمكن أن يتمثل من منظورها في أن يتم التوضيح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيتم إرسال كل ما لدينا، حتى صواريخ تاوروس.

وطالبت شتراك-تسيمرمان، باتخاذ قرار سريع من جانب الائتلاف الحاكم بشأن توريد هذه الصواريخ.

وقالت بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا: "ليس لدينا وقت"، وأكدت أنه يجب أن يكون المرء حاليا واضحا للغاية وسريعا للغاية.

وفيما يتعلق بتصريحات شولتس بشأن هذه الصواريخ أمس في مؤتمر ميونخ، قالت السياسية الألمانية البارزة: "يصعب علي شرح لماذا لم يقل المستشار: هيا، دعونا نفعل ذلك!"، لكنها أوضحت أنه يمكنها التعهد "بأننا سنواصل هذا النقاش".

وفيما يتعلق بالنقاش داخل الائتلاف الحاكم حول صواريخ تاوروس، قالت: "نحن دولة ديمقراطية ونتحاور مع ثلاثة أحزاب".

وأضافت أنها مناقشة ذات طابع "ألماني للغاية".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قرر مطلع أكتوبر من العام الماضي عدم توريد هذه النوعية من الصواريخ إلى أوكرانيا في الوقت الحالي، حيث هناك مخاوف من إمكانية إصابة أراض روسية أيضا بهذه الصواريخ التي يبلغ مداها 500 كيلومتر.

وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، تجنب شولتس أمس السبت السؤال عما إذا كان ربما يرغب في إرسالها حاليا أم لا، وتعهد فقط في مقابلة أجراها بعد خطابه بأن ألمانيا ستقوم دائما بعمل ما يكفي من أجل دعم أوكرانيا.