أفاد إعلام عبري، بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تقييد وصول المصلين الفلسطينيين من الداخل والقدس، إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.



وقالت قناة (13) الخاصة، إنّه "رغم تحذير الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) من حدوث اضطرابات بين الفلسطينيين في الداخل والشرطة الإسرائيلية، وافق نتنياهو على توصية وزير الأمن القومي (اليميني المتطرف) إيتمار بن غفير، بالحد من وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل".



وأضافت "من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي (رسمي) بهذا الشأنّ خلال الأيام القليلة المقبلة".



وذكرت القناة، نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن "وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان سيكون محدودا".



وقالت وسائل إعلام عبرية، خلال اليومين الماضيين، من بينها قناة (12) الخاصة، إن الشاباك حذر المستوى السياسي من أنّ منع الفلسطينيين في الداخل من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، "قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة".



وحذر الشاباك من أنّ "انفجار الأوضاع في مدينة القدس والداخل (أراضي 48) سيكون أكثر خطورة من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية".



وتفرض الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق الى المسجد الأقصى وبخاصة أيام الجمعة.



والجمعة الماضية، تمكن نحو 25 ألف مصل فلسطيني ولأول مرة منذ الحرب من الوصول إلى المسجد الأقصى بالقدس الشرقية لإقامة صلاة الجمعة رغم القيود الإسرائيلية.



وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "هذا أكبر عدد من المصلين يتمكنون من الصلاة بالمسجد منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي".



وخلفت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.