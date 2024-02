بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بافتا لعام 2024، المُقام داخل قاعة المهرجانات الملكية في لندن.

وحصل فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»، على جائزة «أفضل موسيقى تصويرية».

ونافس على الجائزة أفلام «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، و«سالتبيرن - Saltburn»، و«أشياء مسكينة - Poor Things»، و«سبايدر مان عبر عالم العنكبوت - Spider-Man: Across the Spider-Verse».

يقدم حفل توزيع جوائز بافتا لهذا العام، الممثل الإسكتلندي ديفيد تينانت، ويعد هذا أول ظهور تلفزيوني له منذ عودته لسلسلة "Doctor Who" لعام 2023، وظهر في العديد من الأفلام من بينها "Harry Potter and the Globet of Fire".