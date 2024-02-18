أرتيتا: أردنا تسجيل المزيد من الأهداف أمام بيرنلي

أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، سعادته بوجود دوافع لدى لاعبيه من أجل المنافسة وتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات، وذلك بعد الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب المهدد بالهبوط بيرنلي بنتيجة 5 / صفر.

وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "أنا سعيد حقا بالأداء، والنتيجة على المستويين الفردي والجماعي والمساهمات من جانب كل لاعب أيضا، كان هذا رائعا جدا".

وأضاف: "وكذلك حقيقة أن الفريق بدا وكأنه يرغب في المزيد، ولم يكن راضيا".

وتابع أرتيتا : "لقد أرادو تسجيل المزيد، لم يرغبوا في استقبال هدف في شباكهم، أنا مسرور للغاية لأننا لدينا ذلك الاتساق".

وبسؤاله حول سعادته بالسيطرة أكثر من تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة قال أرتيتا: "نعم، أردنا السيطرة على المباريات وأن نلعب في نصف ملعب المنافس بأكبر قدر ممكن".

وأوضح: "الآن سنترك الدوري الإنجليزي ونذهب إلى بورتو في مباراة ستكون صعبة حقا، لذلك نستعد للعب بشكل جيد وأن نظهر بشخصيتنا الحقيقية".