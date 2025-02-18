خارجية فلسطين تطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال على وقف الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف مشروعات ومخططات الاحتلال الاستعمارية الإحلالية التوسعية، وتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين، تمهيداً لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه دون احتلال واستيطان.

وأدانت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، التصعيد في انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في طول الضفة الغربية وعرضها، كما يحدث في بيتلو شمال غرب رام الله وقرية سوسيا جنوب الخليل وقرى جنوب نابلس والأغوار الشمالية وعموم المناطق المصنفة «ج»، وكما حدث في إقدامهم على تغيير مجرى مياه العوجا في محافظة أريحا لحرمان المواطنين ورعاة الأغنام والمزارعين منه، بحماية وإشراف جيش الاحتلال الذي يواصل في ذات الوقت ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج للبنى التحتية في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما.

وقالت الوزارة إنها تنظر بـ«خطورة بالغة» للتصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تصدر تباعًا عن المسئولين في الحكومة الإسرائيلية للتحريض على استباحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خاصة تحريض سموتريتش، الذي تفاخر فيه بهدم منازل فلسطينية أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في العام 2025، في تكريس ممنهج للاحتلال والاستيطان الإحلالي، واستكمال الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أن «الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبالذات القرار رقم 2334، بات يشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لإطلاق يد ميليشياتها الاستيطانية لمصادرة المزيد من الأراضي وفرض سيطرتها على أجزاء واسعة منه، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، واستبعاد الحلول السياسية السلمية للصراع، واستبدالها بدوامة من العنف لا ينتهي؛ بما يحقق مصالح اليمين الإسرائيلي في إشباع رغباته، وتنفيذ برامج المستوطنين للبقاء في الحكم».