 مات ديمون ينشر أول صورة له في الملحمة السينمائية «الأوديسية» - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:19 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مات ديمون ينشر أول صورة له في الملحمة السينمائية «الأوديسية»

منة عصام
نشر في: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 9:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 9:59 ص

نشر الفنان الأمريكي مات ديمون، أول صورة له بزي المحاربين ضمن أحداث الفيلم السينمائي الملحمي "الأوديسية" من إخراج كريستوفر نولان.

الفيلم يتم تصويره حاليا في مدينة ورزازات في المغرب والتي تشتهر بالقلاع والأماكن الأثرية اللافتة، ثم ينتقل بعدها فريق عمل الفيلم إلى مدن عدة لاستكمال التصوير ومنها روما.

"الأوديسية" يشترك في بطولته آن هاثاواي وتوم هولاند وزندايا وتشارلز ثيرون وروبرت باتينسون وآخرون، وقدرت تكلفته بحوالي ربع مليار دولار أمريكي، وهي الميزانية الأضخم في المسيرة السينمائية للمخرج الأمريكي المعروف كريستوفر نولان، ومن المقرر عرضه في يوليو 2026.

الفيلم مأخوذ عن المحلمة اليونانية القديمة "الأوديسية" المنسوبة للشاعر اليوناني هوميروس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك