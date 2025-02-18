مات ديمون ينشر أول صورة له في الملحمة السينمائية «الأوديسية»

نشر الفنان الأمريكي مات ديمون، أول صورة له بزي المحاربين ضمن أحداث الفيلم السينمائي الملحمي "الأوديسية" من إخراج كريستوفر نولان.

الفيلم يتم تصويره حاليا في مدينة ورزازات في المغرب والتي تشتهر بالقلاع والأماكن الأثرية اللافتة، ثم ينتقل بعدها فريق عمل الفيلم إلى مدن عدة لاستكمال التصوير ومنها روما.



"الأوديسية" يشترك في بطولته آن هاثاواي وتوم هولاند وزندايا وتشارلز ثيرون وروبرت باتينسون وآخرون، وقدرت تكلفته بحوالي ربع مليار دولار أمريكي، وهي الميزانية الأضخم في المسيرة السينمائية للمخرج الأمريكي المعروف كريستوفر نولان، ومن المقرر عرضه في يوليو 2026.

الفيلم مأخوذ عن المحلمة اليونانية القديمة "الأوديسية" المنسوبة للشاعر اليوناني هوميروس.