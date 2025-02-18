اتفاق أمريكي روسي على تشكيل لجان تفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن تشكيل لجان رفيعة المستوى لإجراء مفاوضات سلام تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب اجتماع عُقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، بين الوفدين الأمريكي والروسي، بهدف بوضع حد للحرب في أوكرانيا.

وأضاف روبيو أن على جميع الأطراف تقديم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

واقترح الوزير الأمريكي خطة من ثلاث خطوات لحل نزاع أوكرانيا، وأن اجتماعاً رفيع المستوى بمشاركة أوكرانيا وأوروبا، سيكون جزء من الخطة، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار روبيو إلى أنه تم الاتفاق مع الوفد الروسي على تشكيل فرق رفيعة المستوى لإجراء مفاوضات السلام وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن الجانبين توصلا أيضًا إلى تفاهم بشأن إعادة موظفي السفارتين إلى عملهم.

والثلاثاء، اختتم الوفدان الأمريكي والروسي مباحثاتهما في العاصمة السعودية الرياض بهدف تحسين علاقاتهما المتوترة منذ حرب أوكرانيا.

وضم الوفد الروسي المشارك في مباحثات الرياض وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، فيما ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك وولتز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي 13 فبراير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيعقدون اجتماعا في السعودية".

وقبلها بيوم، أعلن ترامب توصله إلى اتفاقمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.