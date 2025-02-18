أعلنت الفنانة هنا الزاهد رفضها للمساكنة قبل الزواج، مؤكدة أن هذه الظاهرة تتعارض مع تعاليم الدين والقيم المجتمعية التي تقتضي حدوث خطوبة يعقبها زواج ليعيش الزوجان في بيت واحد.

وخلال حوارها في برنامج Mirror، الذي يقدمه الكاتب الصحفي خالد فرج عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قالت: "ما يتحدثون عنه يتعارض مع تعاليم ديني وتربيتي".

وأبدت هنا الزاهد إعجابها بتصريحات الفنان أحمد العوضي، التي هاجم فيها مؤيدي المساكنة قبل الزواج، مؤكدة أنها تتفق معه تمامًا في الرأي، ولا تجد سببًا واحدًا وراء قناعتهم بما يقولونه.