رياضة شمال سيناء تنفذ برنامج أنت الحياة لأطفال قرية الصالحين بالكيلو 17 في العريش

نفذت إدارة تنمية النشء مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات برنامج "أنت الحياة"، لأطفال قرية الصالحين بالكيلو 17 بالعريش.

وقالت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن فقرات البرنامج التدريبي تنوعت بين (التمارين الصباحية الرياضية - استعراض مواهب- فقرات غنائية- مهارات كشفية- جمباز)، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بحضور وفد من وزارة الشباب والرياضة، وعبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، وفريق العمل بالإدارة.

وتهدف القوافل الرياضية بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية، تهدف إلى تمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية وصول الرياضة لكل فئات المجتمع ضمن أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة.