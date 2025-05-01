غضب فرنسي صامت من الجزائر: حديث سفيرها في الأمم المتحدة بالإنجليزية يُثير حساسية باريس

في مشهد دبلوماسي يحمل أكثر من دلالة، عبّر وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عن استيائه الواضح من قرار السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بنجامعة، التحدث باللغة الإنجليزية بدلًا من الفرنسية خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي.

وذكرت منصة "إنفو مينيت" الإخبارية الفرنسية، أن الوزير الفرنسي، الذي لم يُخفِ امتعاضه، اعتبر أن التخلي عن الفرنسية في منبر دولي، خاصة من قبل دبلوماسي يمثل بلداً ناطقاً بها تقليديًا مثل الجزائر".

كما اعتبرت أن ما حدث يشكل رسالة سياسية مبطّنة، في لحظةٍ تشهد فيها العلاقات بين باريس والجزائر حالة من التذبذب والتوترات الخفية.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي فرنسي يدين السلوك بشكل مباشر، فإن أوساطًا دبلوماسية في باريس وصفت خطوة السفير الجزائري بأنها "رمزية ومقصودة"، وترتبط بالسياق الجيوسياسي المتغير، خاصة في ظل تصاعد دعوات "التحرر اللغوي" في العديد من الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، حيث أصبحت الإنجليزية والعربية تكتسبان حيزًا أكبر في الخطاب الرسمي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن اللغة الفرنسية، رغم أنها ليست لغة رسمية في الجزائر، ظلت حاضرة بقوة في المشهد الإداري والدبلوماسي، ما يجعل كل تحوّل لغوي من هذا النوع محلّ قراءة حسّاسة في باريس، خصوصًا مع تزايد الانتقادات الموجهة لفرنسا في إفريقيا.





