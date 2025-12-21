استشهاد فلسطينيين اثنين في عمليات بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه استشهد فلسطينيين اثنين خلال عمليات للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.

وفي منطقة قباطية، ألقى فتى حجرا على الجنود الذين "ردوا بإطلاق النار "، بحسب الجيش الإسرائيلي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن المتوفى يبلغ من العمر 16 عاما.

وفي عملية منفصلة بمنطقة سيلة الحارثية، ألقى فلسطيني عبوة ناسفة على جنود إسرائيليين، بحسب ما ذكره الجيش. وفتح الجنود النار مرة أخرى. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب البالغ من العمر 22 عاما قتل برصاص في الصدر.

وقد تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023. ولطالما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات واسعة النطاق في المنطقة ضد فلسطينيين مشتبه بهم.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 1030 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين، من بينهم 235 في العام الجاري وحده.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب الأيام الستة عام 1967 واحتلتها منذ ذلك الحين. ويطالب الفلسطينيون بالأرض، وكذلك قطاع غزة، لإقامة دولتهم الخاصة وعاصمتها القدس الشرقية.