حماس: جاهزون للانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق

جدد رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض د. خليل الحية، التأكيد على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت، دون استثناء أو مماطلة، خاصة إدخال الآليات الثقيلة لتتمكن الجهات المعنية من انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، وكذلك جثامين أسرى الاحتلال، الذين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأشار في كلمة، مساء الثلاثاء، إلى أن الاحتلال لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم 16 من توقيع الاتفاق.

وأكد أن الحركة والمقاومة جاهزون للانخراط الفوري للتفاوض لتطبيق بنود المرحلة الثانية، وهي:

1- الوقف التام لإطلاق النار والوصول إلى الهدوء المستدام.

2- الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

3- إنجاز صفقة تبادل أسرى للمرحلة الثانية مرة واحدة، ونحن جاهزون للاتفاق عليها رزمة واحدة.

وشدد على ضرورة تحصين كل ذلك بضمانات دولية ملزمة، حسبما ورد في قرار مجلس الأمن 2735.

وقبل قليل، أفاد مصدر مطلع بانتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطري والإسرائيلي والأمريكي بنجاح في القاهرة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «إكسترا نيوز».

وأشار المصدر إلى «نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت المقبل، وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار».

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والمكون من 3 مراحل، يتعين الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من قطاع غزة مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وسلمت حركة حماس حتى الآن 19 أسيرًا إسرائيليًا، (بالإضافة إلى 5 تايلانديين)، ضمن ست دفعات من صفقة التبادل.

وقالت حماس إن 25 من الأسرى الـ33 المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى ما زالوا على قيد الحياة، بينما مات 8 منهم.