أوقاف جنوب سيناء تُعقم وتُزين المساجد استعدادا لأول صلاة تراويح في رمضان 2026

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة نظافة وتعقيم بالمساجد بمشاركة مجتمعية؛ استعدادا لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك للعام الجاري.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى شن حملات نظافة وتعقيم مكثفة بجميع مساجد المحافظة؛ ضمن خطة شاملة للعناية بالمساجد وتهيئتها خلال الشهر الفضيل، بما يسهم في توفير بيئة إيمانية مناسبة تعين المصلين على أداء الشعائر في سكينة وطمأنينة، وبهدف تهيئة بيوت الله تعالى لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية نقية وآمنة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن الحملات شهدت مشاركة فعالة من رواد المساجد والمجاورين لها من الأهالي، في صورة من صور المشاركة المجتمعية الإيجابية، مشيرا إلى أن الحملة تضمنت أعمال تنظيف ساحات المساجد وملحقاتها الخارجية، ومداخلها ومخارجها، إلى جانب أعمال التعقيم والتطهير داخل المساجد، بما يعكس روح التعاون والتكافل في خدمة بيوت الله.

وأشار إلى أنه جرى شن حملة موسعة لتزيين مساجد المحافظة وتهيئتها استقبالا للشهر الكريم؛ وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لإقامة الشعائر الرمضانية وصلاة التراويح في أجواء إيمانية تليق بقدسية الشهر الكريم، لافتا إلى أن أعمال التجهيز تضمنت تعليق الزينات والإضاءات، والتأكد من توافر كل ما يلزم لاستقبال ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن سلامة المصلين وحُسن سير الشعائر.