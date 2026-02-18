نائب أمريكي: وكالة الهجرة ترحل رضيعا مريضا مع أسرته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي خواكين كاسترو، إن وحدات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قامت بترحيل رضيع مريض عمره شهران مع أسرته.

وأفاد كاسترو، في بيان عبر منصة "إكس"، أنه تواصل مع محامي الأسرة التي رحّلها عناصر "الهجرة والجمارك".

وأوضح أن الرضيع خوان نيكولاس، الذي كان يتلقى علاجا من التهاب الشعب الهوائية، جرى ترحيله مع شقيقه البالغ من العمر 16 شهرا ووالديه.

وأضاف: "ترحيل رضيع مريض وأسرته دون داعٍ أمر مروع"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار كاسترو إلى أنه وفريقه يركزون على ضمان سلامة خوان وأسرته، وتحميل "الهجرة والجمارك" مسئولية هذا التصرف "الخطير".

ومنذ 7 يناير الماضي، تشهد عدة مدن أمريكية احتجاجات واسعة ضد ما يصفه المحتجون بـ"العنف المميت" الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين.