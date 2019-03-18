إلغاء رحلات في مطار تورونتو الدولي إثر اندلاع حريق في مبنى الركاب

أعلنت الشرطة الكندية مساء أمس الأحد، إلغاء عدد من الرحلات الجوية وإخلاء عدد من صالات السفر في مطار بيرسون الدولي في تورونتو بعد اندلاع حريق في مبنى الركاب رقم واحد.

وقال آخيل موكين من شرطة منطقة "بييل" الإقليمية في تورونتو إن الحريق اندلع حوالي الساعة 6:30 مساء، مضيفا أنه تم إخمادها بسرعة، موضحا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هناك شبهات وراء اندلاع الحريق لكن الشرطة والمحققين ما زالوا يبحثون في القضية.

وذكرت شرطة منطقة "بييل" على موقعها على "تويتر" إنها لم تتلق أي تقارير عن إصابات خطيرة، على الرغم من أن المسعفين عالجوا "بضعة مرضى" من الإصابات المرتبطة بالدخان وتم نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى.

وذكر مطار بيرسون في حوالي الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية المقرر أن تغادر كندا إلى الولايات المتحدة من المبنى رقم 1، وطالب المطار من الركاب المغادرين إلى الولايات المتحدة اليوم وغدا أن يتواصلوا مع شركات طيرانهم قبل التوجه للمطار.