أستراليا تفرض عقوبات ضد 7 أفراد روس بسبب حادثة مضيق كيرتش

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الاثنين، اعتزامها فرض عقوبات على 7 أفراد روس على خلفية الدور الذي مارسوه في اعتراض واحتجاز سفن حربية أوكرانية أثناء عبورها مضيق كيرتش في بحر أزوف بين الحدود الجنوبية لروسيا وأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- "أعلن اليوم عقوبات مالية مستهدفة وحظر سفر ضد 7 أفراد روس لدورهم في اعتراض واحتجاز السفن الحربية الأوكرانية التي كانت تحاول عبور مضيق كيرتش".

واحتجزت روسيا، في نوفمبر الماضي، 3 سفن حربية أوكرانية وأفراد طواقمها أثناء محاولة عبورها مضيق كيرتش بزعم دخولها المياه الإقليمية الروسية.

وأثار احتجاز السفن انتقادات دولية حادة، وفرضت عدة دول، في مقدمتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو على خلفية الحادث.