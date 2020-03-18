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إسرائيل تحظر دخول جميع الأجانب للحد من كورونا

تل أبيب - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:55 م

قالت هيئة السكان والهجرة في إسرائيل أنه تم حظر دخول جميع الأجانب ودخل القرار حيز التنفيذ على الفور، في جهود رامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وكان يتم السماح للأجانب الذين يمكنهم إثبات أن لديهم مكانا للعزل المنزلي الذاتي لمدة 14 يوما بدخول البلاد حتى اليوم الأربعاء، بموجب الإجراءات التي تم اتخاذها قبل أسبوعين. أما الآن فلا يُسمح سوى بدخول المواطنين الإسرائيليين أو الذين لديهم تصاريح إقامة.

وذكرت هيئة السكان والهجرة في بيان إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات الأشد صرامة بناء على توصية وزارة الصحة.

وأضافت أنه سيتم تقديم استثناءات للمقيمين في إسرائيل.

وسجلت اسرائيل 433حالة إصابة بكورونا، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"اليوم الاربعاء.


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