تحرير 96 محضرا وغلق 8 منشآت طبية خلال حملات ضد الغش التجاري في قنا

شن جهاز حماية المستهلك، حملات تفتيشية موسعة على مدار 48 ساعة الماضية، بمحافظة قنا، بقيادة عبدالله موسى رئيس قطاع الصعيد بجهاز حماية المستهلك، وبالتنسيق مع مديرية أمن قنا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 96 محضرا بمدينتي قنا وقوص، تم خلالها ضبط 25 ألف علبة سجائر، 5000 كمامة مجهولة المصدر، 700 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة المعدة للبيع، غلق 8 منشآت طبية تضم "عيادات خاص، معامل تحاليل، صيدليات"، منها مركز طبي يمتلكه شخص ينتحل صفة طبيب رغم حصوله على معهد حاسب آلي.

كما ضبطت الحملة كميات هائلة من أدوية التخسيس ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وجرى إغلاق 3 كافيهات غير مرخصة، خالفت الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، مشيراً إلى أن الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

ودعا محافظ قنا المواطنين إلى معاونة جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG او عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327 - 096333638 او ارسال الشكوى عبر الفاكس ‪0963336329‬ كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الضارة.