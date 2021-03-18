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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 6ر29 مليونا، حتى الساعة 1500 مساء بتوقيت نيويورك اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتطابق متوسط الزيادة على مستوى البلاد في الحالات مع متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، بواقع 2ر0 %

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 63ر3 مليون إصابة، بتغير محدود عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية نيو جيرسي زيادة بنسبة 4ر0 % في عدد حالات الإصابة عن نفس التوقيت أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 844 ألفا و 398 حالة.

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد للوفيات يتم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 135 حالة وفاة.