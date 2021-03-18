وزيرة الصحة الفلسطينية: 8 حالات وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 8 حالات وفاة، و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2112 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 190 مصابا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، بينهم 55 شخصا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.