 قتلى من الجيش الأفغاني بتحطم مروحية.. وأنباء عن صاروخ - بوابة الشروق
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قتلى من الجيش الأفغاني بتحطم مروحية.. وأنباء عن صاروخ

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 12:35 م


أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن 9 من قوات الأمن قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر وسط البلاد ليل أمس الأربعاء.

وذكرت الوزارة، في بيان أنها تحقق في التحطم الذي وقع في إقليم ميدان وردك، وأن القتلى كانوا من طاقم الطائرة والقوات الخاصة، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأبلغ مصدر في القوات الجوية ومسؤول إقليمي وكالة "رويترز"، أن الطائرة أصابها صاروخ أثناء إقلاعها.

ومن جانب آخر، قال مسؤولون أفغان، إن 3 أشخاص قتلوا، بينما أصيب 11 عندما انفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق في حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة كابل، اليوم الخميس.

وأكدت متحدث باسم شرطة كابل عدد الضحايا، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وقال مسؤول آخر إن الحافلة كانت تقل موظفين في الحكومة.

يأتي التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ودول مهمة، بينها الولايات المتحدة وروسيا في موسكو للضغط من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية.

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