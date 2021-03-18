تونس تحيي الذكرى السادسة للهجوم الإرهابي على متحف باردو

أحيت تونس اليوم الخميس، الذكرى السادسة للهجوم الإرهابي على متحف باردو، الذي خلف 22 قتيلا معظمهم من السياح الأجانب.

وشارك رئيسا الحكومة، والبرلمان وعدد من السفراء الأجانب،ط في مراسم إحياء الذكرى بوضع اكليل من الورود أمام المنصب التذكاري لضحايا الهجوم الذي نفذه مسلحان وتبناه تنظيم داعش المتطرف.

وأعادت إدارة المتحف اليوم، فتح جناح شهد مواجهات بين القوات الخاصة والمسلحين اللذين نفذا الهجوم الإرهابي، وكان هذا الجناح مغلقا أمام الزائرين من وقتها.

ويعد الهجوم من بين ثلاثة هجمات دموية ضربت تونس في عام 2015، بالإضافة إلى الهجوم الذي استهدف نزل امبريال في سوسة في يونيو وخلف 38 قتيلا من السياح الأجانب وتفجير حافلة الأمن الرئاسي في نوفمبر والذي أوقع 12 قتيلا من الأمنيين.

وفي مثل هذا اليوم، داهم مسلحان في وضح النهار المتحف الملاصق لمقر البرلمان، من الباب الرئيسي وتزامن ذلك مع وصول زائرين من السياح عبر رحلة بحرية، وبدأ المسلحان بإطلاق النيران على الجميع ثم دخلا إلى أحد قاعات المتحف حيث احتجزا العشرات من السياح كرهائن قبل أن تتدخل قوات خاصة وتقوم بتصفيتهما.

وسقط في الهجوم 21 سائحا أجنبيا، وضابط تونسي بالإضافة الى مقتل المسلحين، ووصف رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمته بالمتحف الضحايا بـ«شهداء الثقافة وحب الحياة».

وقال المشيشي: "لا ننكر الانعكاسات الاقتصادية السلبية لهذه العملية ولكن هذا الاعتداء الغادر لم يضعف من عزم التونسيين على القضاء على دابر الإرهاب منذ تلك العملية، يكفي التذكير بما تحقق من نجاحات أمنية وعسكرية من تتبع للمجموعات الإرهابية,وإفشال مخططاتها وإيقاف عناصرها والقضاء على قياداتها".

وفي فبراير 2019 أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن مدى الحياة ضد سبعة متهمين في الهجوم على متحف باردو ونزل امبريال في سوسة، كما أصدرت أحكاما ضد متهمين آخرين تتراوح بين ستة أشهر و16 عاما، ولاحق القضاء أكثر من 50 متهما في الهجومين وأخلى من بينهم سبيل 27 متهما.(د ب أ)

أحيت تونس اليوم الخميس، الذكرى السادسة للهجوم الإرهابي على متحف باردو، الذي خلف 22 قتيلا معظمهم من السياح الأجانب.

وشارك رئيسا الحكومة، والبرلمان وعدد من السفراء الأجانب،ط في مراسم إحياء الذكرى بوضع اكليل من الورود أمام المنصب التذكاري لضحايا الهجوم الذي نفذه مسلحان وتبناه تنظيم داعش المتطرف.

وأعادت إدارة المتحف اليوم، فتح جناح شهد مواجهات بين القوات الخاصة والمسلحين اللذين نفذا الهجوم الإرهابي، وكان هذا الجناح مغلقا أمام الزائرين من وقتها.

ويعد الهجوم من بين ثلاثة هجمات دموية ضربت تونس في عام 2015، بالإضافة إلى الهجوم الذي استهدف نزل امبريال في سوسة في يونيو وخلف 38 قتيلا من السياح الأجانب وتفجير حافلة الأمن الرئاسي في نوفمبر والذي أوقع 12 قتيلا من الأمنيين.

وفي مثل هذا اليوم، داهم مسلحان في وضح النهار المتحف الملاصق لمقر البرلمان، من الباب الرئيسي وتزامن ذلك مع وصول زائرين من السياح عبر رحلة بحرية، وبدأ المسلحان بإطلاق النيران على الجميع ثم دخلا إلى أحد قاعات المتحف حيث احتجزا العشرات من السياح كرهائن قبل أن تتدخل قوات خاصة وتقوم بتصفيتهما.

وسقط في الهجوم 21 سائحا أجنبيا، وضابط تونسي بالإضافة الى مقتل المسلحين، ووصف رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمته بالمتحف الضحايا بـ«شهداء الثقافة وحب الحياة».

وقال المشيشي: "لا ننكر الانعكاسات الاقتصادية السلبية لهذه العملية ولكن هذا الاعتداء الغادر لم يضعف من عزم التونسيين على القضاء على دابر الإرهاب منذ تلك العملية، يكفي التذكير بما تحقق من نجاحات أمنية وعسكرية من تتبع للمجموعات الإرهابية,وإفشال مخططاتها وإيقاف عناصرها والقضاء على قياداتها".

وفي فبراير 2019 أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن مدى الحياة ضد سبعة متهمين في الهجوم على متحف باردو ونزل امبريال في سوسة، كما أصدرت أحكاما ضد متهمين آخرين تتراوح بين ستة أشهر و16 عاما، ولاحق القضاء أكثر من 50 متهما في الهجومين وأخلى من بينهم سبيل 27 متهما.