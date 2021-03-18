 بلجيكا تسجل 5116 إصابة جديدة و28 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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بلجيكا تسجل 5116 إصابة جديدة و28 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 10:07 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 10:07 ص

سجلت بلجيكا 5 آلاف و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث سجلت 3052 بين 7 و13 مارس الجاري، ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 29% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" -وفقا لقناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس- أنه يوجد 2121 حالة حاليا بالمستشفيات ونقل 534 مريضا إلى العناية المركزة ووفاة 28 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 818 ألفا و142 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد -19، بينما توفي 22600 شخص بسببه.

يذكر أن 397 ألفا و679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 260 ألفا و514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.


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