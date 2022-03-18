الرجوب: آن الأوان لمواجهة وإنهاء مظاهر التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني

قال الفريق جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين، اليوم الجمعة، إنه آن الأوان لمواجهة وإنهاء مظاهر التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكل الأرض الفلسطينية.

وأضاف الرجوب، خلال إعطائه إشارة انطلاق ماراثون فلسطيني الدولي الثامن في بيت لحم، أنه آن الأوان أن يُقال لإسرائيل ومن يحمي إسرائيل بأن الشرعية الدولية لا تتجزأ، لأنه لا يمكن أن يكون هناك شرعية في أوكرانيا، وهناك تأييد وحماية للاستيطان والإرهاب مع هذا المحتل، مؤكدًا أن الشرعية الدولية واحدة وبالتالي يجب أن تطبق على الوجه القبيح للنازية لهذا المحتل الإسرائيلي.

وقال: "من هنا من أمام كنيسة المهد مدينة نبي السلام والمحبة نقول للعالم ارفعوا الكارت الأحمر لهذا الاحتلال، وإن هذا السباق والمشاركة به بأكثر من عشرة آلاف متسابق، من حقنا أن نعيش أحرارا ونتحرك بكل حرية على أرض فلسطين بموجب الشرعية الدولية".

وأضاف: "لن نرحل من فلسطين وهنا باقون مُتجذرون، والخيارات مفتوحة ونرى أن الرياضة والمظاهر الشعبية والسلمية أحد وجوه النضال، وعليه لن نركع أو نرفع الراية البيضاء".

وتابع "نقول للعالم إننا لن نعاني لوحدنا وهذا الاحتلال إما أن يرحل أو يدفع الثمن، ولن يكون الاحتلال باستمراريته هانئا، وفلسطين عربية وعاصمتها القدس بدون ذلك لا أمن ولا أمان ولا سلام ولا استقرار في العالم".