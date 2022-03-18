رئيسا وزراء الهند وأستراليا يعقدان قمة افتراضية يوم 21 مارس

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، أن رئيسي وزراء الهند وأستراليا سيعقدان قمة افتراضية يوم 21 مارس الحالي، وأن هذه القمة ستكون ثاني قمة بينهما، وذلك بعد قمتهما التاريخية الأولى التي تم عقدها يوم الرابع من شهر يونيو عام 2020، حينما تم رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الهندية -في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى ونظيره الأسترالي سكوت موريسون سيبحثان خلال قمتهما المرتقبة ما تم إحرازه من تقدم في المبادرات المتعددة التي تم طرحها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك بالإضافة بحث إمكانية طرح مبادرات جديدة وسبل تعزيز التعاون في قطاعات متنوعة بين البلدين، كما يبحث الزعيمان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي إن العلاقات الأسترالية الهندية تقوم على أساس التفاهم المتبادل والثقة والالتزام بالديمقراطية والرؤى المشتركة وتهدف إلى تحقيق الرخاء في منطقة الإندو/ باسيفيك، مشيرًا إلى أن مباحثاته مع نظيره الهندي ستتناول قضايا متعددة من بينها الوضع في أوكرانيا ومدى تأثيره على منطقة الإندو/ باسيفيك.