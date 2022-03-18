يخت ملياردير روسي عالق في النرويج بعد رفض تزويده بالوقود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عَلِقَ يخت فاخر يملكه ملياردير روسي في ميناء نرويجي بعد أن رفضت شركات بيعه أي وقود.

وتعود ملكية اليخت "راغنار" لرجل الأعمال الملياردير الروسي، فلاديمير سترتشالكوفسكي، الذي كان عميلا لجهاز الاستخبارات "كي جي بي".

ويرأس سترتشالكوفسكي نادي موسكو لكرة القدم، كما ترأس سابقا شركة التعدين العملاقة نوريلسك نيكل.

وتربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقة جيدة. وعلى الرغم من أنه من أحد الأوليغارش الروس إلا أنه ليس على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.