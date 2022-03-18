رئيس البرلمان العربي يتوجه إلى إندونيسيا للمشاركة في اجتماعات الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي

توجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى جمهورية إندونيسيا؛ للمشاركة في أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يلقي العسومي، وفق بيان للبرلمان اليوم /الجمعة/، كلمة باسم البرلمان العربي في موضوع المناقشة العامة خلال هذه الاجتماعات، حيث تتناول هذه الدورة موضوع التغير المناخي، كما سيحضر اجتماعات المجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني الدولي.

كما يشارك أعضاء وفد البرلمان العربي في اجتماعات اللجان الدائمة التابعة للاتحاد، وكذلك في منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب.

ومن المقرر أن يعقد رئيس البرلمان العربي، مباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات من مناطق جغرافية مختلفة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي وتلك البرلمانات.