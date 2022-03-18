تركيا تسجل 21 ألفا و354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 وفاة

سجلت تركيا 21 ألفا و354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و101 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 14 مليونا و644 ألفا و382، والوفيات إلى 96 ألفا و954.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 146 مليونا و377 ألفا و975 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في تركيا حتى الآن. وتلقى 52 مليونا و912 ألفا و588 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 42ر63 في المئة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.