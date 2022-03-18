 جمهورية دونيتسك: روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس

أكد المتحدث باسم قوات الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أن روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق جمهوريتي "دونيستك ولوجانسك" الشعبيتين.

وقال باسورين، في تصريحات لقناة "روسيا - 24" اليوم /الجمعة/، "من وجهة نظر عسكرية، إذا كانت هناك بعض أنظمة الدفاع الجوي، فليس هناك حاجة لمدنا بها، يكفي أن تتحكم روسيا الاتحادية في السماء بنفسها".

وأضاف: "أعتقد أنه جرى بالفعل الانتهاء من وضع "مظلة"، منطقة حظر جوي، في منطقة دونباس".

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، أن إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا في عام 2014، يمثل بداية تحولات جيوسياسية قوية في جميع أنحاء العالم.

وكتب أكسينوف في قناته على "تيليجرام"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الجمعة/- "لقد أدت إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى تحولات جيوسياسية هائلة".

وأضاف: "أن ربيع القرم وانتفاضة "دونباس" البطولية والعملية العسكرية الخاصة، التي يضطر بلدنا إلى القيام بها من أجل ضمان أمنه، تمثل جزءا من عملية تاريخية ضخمة، ستؤدي حتما إلى استعادة وحدة العالم الروسي".

يُذكر أن روسيا تحتفل اليوم 18 مارس بالذكرى الثامنة لضم شبه جزيرة القرم.