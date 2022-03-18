روسيا تثبت أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها خلال 19 عاما

أبقى البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة على أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها خلال عشرين عاما تقريبا، في أعقاب رفع الفائدة بشكل استئنائي بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا، في مؤشر على أن موسكو لن تتخلى عن دفاعاتها الاقتصادية في مواجهة العقوبات غير المسبوقة التي فرضت عليها.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذا القرار أبقى سعر الفائدة القياسي عند عشرين بالمئة بالاتفاق مع تقديرات معظم خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في استطلاع لوكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد صدور القرار، تراجع سعر الروبل الروسي أمام الدولار بنسبة 4ر0 بالمئة في الساعة الواحدة و36 دقيقة مساء في موسكو.

ونقلت بلومبرج عن مسؤولين في البنك المركزي الروسي قولهم في بيان إن "الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة التحول الهيكلي واسع النطاق، والذي سيواكبه على نحو مؤقت ولكن حتمي ارتفاعا في معدلات التضخم".

وحذر البيان من أن الناتج الاقتصادي سوف ينكمش خلال الأرباع السنوية المقبلة.