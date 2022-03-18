المستشار الألماني يحضر افتتاح مصنع تسلا للسيارات الكهربائية بالقرب من برلين

يتوقع أن يحضر المستشار الألماني أولاف شولتس رسميا افتتاح مصنع الشركة الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" في ضاحية جرونهايده بالقرب من برلين.



وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة كريستينه هوفمان اليوم الجمعة في برلين أن المستشار سيزور مصنع تسلا في جرونهايده بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل ويلقي كلمة خلال زيارته.



وقالت هوفمان إن تاريخ الزيارة ربما يخضع لتغييرات قصيرة المدى بسبب الحرب في أوكرانيا.



ومن المخطط له أن يسلم إيلون ماسك رئيس شركة "تسلا" شخصيا المركبات الأولى التي تخرج لأول مرة من مصنع جرونهايده بنفسه للعملاء.



ووفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية يعتزم الوزير روبرت هابيك (حزب الخضر) أيضا المشاركة في الافتتاح.



وينتظر أن يحضر اللقاء أيضا ممثلا عن حكومة ولاية براندنبورج رئيس وزرائها ديتمار فويكي الحزب الاشتراكي الديمقراطي.



كان ماسك يعتزم في الأصل إخراج أولى السيارات من خط التجميع الصيف الماضي، لكن عملية الموافقة على بدء الإنتاج تأخرت، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن تسلا أضافت إلحاق إنشاء مصنع للبطاريات أيضا بطلب إنشاء المصنع.



وافقت ولاية براندنبورج على بناء المشروع على مسؤولية الشركة وتضمنت الموافقة على تسجيل 20 إذنا مبكرا بالتصنيع.



كانت عدة صحف ذكرت في وقت سابق خبر زيارة المستشار شولتس المخطط لها إلى مصنع تسلا.