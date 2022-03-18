إيطاليا تعرض المساعدة في إعادة بناء مسرح ماريوبول

عرضت ايطاليا المساعدة في إعادة بناء مسرح في مدينة ماريوبول المحاصرة والذي تعرض للقصف وسط الصراع في أوكرانيا.

وقال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني يوم الخميس إن الحكومة الإيطالية وافقت على مقترحه بتقديم " الموارد والوسائل لإعادة بناء - المسرح - في أقرب وقت ممكن" لأوكرانيا.

وغرد فرانشيسكيني عبر تويتر أن "مسارح جميع الدول تنتمي للإنسانية جمعاء".

يشار إلى أن أكثر من ألف شخص كانوا يحتمون داخل المسرح عندما تعرض للقصف يوم الأربعاء، وفقا لعمدة ماريوبول فاديم بوتشينكو. وتشير تقارير إلى أنه تم إنقاذ 130 شخصا يوم الخميس من المبنى الذي تعرض للقصف.