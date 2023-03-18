ريال مدريد يتلقى دفعة قوية في التدريبات استعدادا للكلاسيكو

تلقى نادي ريال مدريد، دفعة قوية خلال التدريبات الأخيرة التي أقٌيمت اليوم السبت، بالمدينة الرياضية فالديبيباس، استعدادا لمواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وبثت القناة الرسمية للنادي الملكي عبر الحساب الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» تدريبات اليوم والتي شهدت مشاركة الفرنسي كريم بنزيما، قائد النادي الملكي بصورة طبيعية بعد أن غاب عن تدريبات أمس الجمعة بعد أن تعرض لإصابة قوية في الساق خلال مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

ويواصل دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد غيابه عن التدريبات ويواصل تعافيه من إصابة في العضلة ذات الرأسين اليمني.

جدير بالذكر أن صحيفة «ماركا» الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد سيخوض الكلاسيكو، دون خدمات ألابا وألفارو رودريجيز، الذي حصل على بطاقة صفراء خامسة مع فريق الكاستيا، ليتأكد غيابه عن لقاء البارسا.