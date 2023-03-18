ترامب يتوقع أن يتم القبض عليه يوم الثلاثاء ويدعو لاحتجاجات

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في انتخابات الرئاسة لعام 2024 إنه يتوقع أن يتم القبض عليه يوم الثلاثاء المقبل فيما يتعلق بتحقيق في نيويورك في رشوة يزعم أنه قدمها لممثلة أفلام إباحية ودعا أنصاره للاحتجاج.

ونشر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى نفسه، أن "المرشح الجمهوري الرئيسي ورئيس الولايات المتحدة السابق سيتم القبض عليه يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل".

وكتب عبر موقع "تروث سوشال" البديل المحافظ لموقع تويتر، الذي يدعمه ترامب "احتجوا، استعيدوا أمتنا!".

ويحقق المحامي العام لمنطقة مانهاتن بشأن ترامب، لكنه لم يعلن اتهامات ضده بعد. وفي حال توجيه اتهام ضده، سيصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق تصدر ضده اتهامات.

وتشير تقارير لوسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من قوات إنفاذ القانون، إلى أن الاتهام سيصدر في الأيام المقبلة.

ويواجه ترامب دوامة من المشكلات القانونية.