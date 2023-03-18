ماستركارد تجدد شراكتها مع بنك مصر لتعزيز المدفوعات الرقمية في مصر

وقع بنك مصر وشركة ماستركارد لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية اتفاقية تعاون طويلة الأجل، تتيح الاتفاقية للبنك أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتقديم منتجات وخدمات جديدة وحلول مبتكرة للعملاء، من جميع الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد الإتربى، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، و ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد، وأقيمت الفعالية بحضور كل من خالد الجبالى، الرئيس الاقليمى لماستركارد فى منطقة الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا، وعاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وآدم جونز، مديرعام المنطقة الوسطى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر وماستر كارد.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم ماستركارد بتزويد بنك مصر بتقنيات الدفع المبتكرة لإتاحة الأدوات والحلول اللازمة لدعم خطط البنك واستراتيجية النمو الطموحة الخاصة به. وزيادة الكفاءات التشغيلية، وخلق تجارب مفيدة للعملاء، تساهم الاتفاقية فى توفير خدمات مصممة خصيصا لبنك مصر تشمل حلول الإصدار، والقبول، والاستشارات على المدى القصير والطويل.

وأوضح محمد الإتربى، رئيس مجلس ادارة بنك مصر: «فخورون بالنجاحات التى حققناها معا مع شركة ماستر كارد طوال السنوات الماضية، وموقنين أن الشراكة مع ماستركارد ستمكن البنك من توسيع نطاق خدماته ومنح عملائه تجربة رقمية سلسة وفريدة». وأضاف: «إن بنك مصر يسعى دائما إلى دفع جهود الشمول المالى واتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق ذلك بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد ككل، وستعمل هذه الشراكة على دعم التحول الرقمى ودعم أهداف التكنولوجيا المالية التى يركز عليها البنك لضم المزيد من الشرائح المجتمعية لمنظومة القطاع المصرفى بحلول مالية مناسبة، ونسعى فى بنك مصر إلى تعميق تحالفاتنا بغرض توسيع نطاق خدماتنا المصرفية وغير المصرفية بهدف تلبية كافة احتياجات عملائنا عبر خدمات ومنتجات مصممة خصيصًا لهم مع ضمان وصولها إليهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية وخدماتنا الإلكترونية المتميزة للتسهيل على العملاء، ويعد هذا البروتوكول استكمالا للنجاحات السابقة بين بنك مصر وشركة ماستركارد للتعاون فى مختلف مجالات الدفع الإلكترونى».

ومن جانبه قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: «نحن متحمسون لتجديد شراكتنا طويلة الأجل مع بنك مصر التى ستسهم فى دعم نمو منظومة المدفوعات الرقمية وتمهيد الطريق لاقتصاد رقمى مستدام فى مصر»، وأضاف: «تعزز هذه الاتفاقية نجاحنا المشترك، وتؤكد التزامنا المستمر بدفع نمو نظام غير نقدى من خلال طرح منتجات وإمكانات جديدة تدعم مكانة البنك الكبيرة وترفع محفظة المدفوعات الرقمية الخاصة به».

تهدف هذه الشراكة إلى دمج مزيد من المصريين فى الاقتصاد الرسمى ودعم تحويل سلوك العملاء إلى وسائل الدفع غير النقدية وذلك تماشيا مع رؤية الدولة.