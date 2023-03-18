ننشر أسماء الفائزين بمقاعد مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات 2023

أعلن المستشار أحمد المرسي رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن فوز كل من: -



فوق السن:-



عبدالرؤوف خليفة 2061 صوتًا .

جمال عبد الرحيم 2074 صونًا .

هشام يونس 2094 صوتًا.



تحت السن:-



محمود كامل 2299 صوتًا .

محمد يحيى يوسف 2301 صوتًا .

محمد الجارحي 2065 صوتًا.

وقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب برئاسة المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتا مقابل 2211 صوتا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري، بينما حصل الإسكندراني على 79 صوتا، وعبده مغربي على 38 صوتا، وأيمن عبدالعزيز على 32 صوتا، وسيد عبد المعطي على 10 أصوات، وطلعت هاشم على 4 أصوات، ومحسن هاشم على 33 صوتا، ومحمد معربي على 4 أصوات، ونعيمة راشد على 10 أصوات، وياسر مصطفى على 17 صوتا بإجمالي عدد 5062 صوتا، الصحيح منها 4888 صوتًا، والباطلة 174صوتًا.



وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد رفضت اعتماد الحساب الختامي للميزانية للسنة المنتهية في 31- 12- 2022.