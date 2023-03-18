الداخلية: ضبط 3 عصابات و73 سلاحا ناريا خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 73 سلاحا ناريا.

وشملت المضبوطات: "21 بندقية آلية، و12 بندقية خرطوش، 2 طبنجتة، و38 فرد محلي، و374 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و186 قطعة سلاح أبيض".

ونجحت الحملات، في ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 9 متهما ارتكبوا 16حادث سرقة متنوعة، وتنفيذ 57 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 294 قضايا مخدرات بإجمالي مضبوطات 199 كيلوجراما من المخدرات، و23 متهما ومراقبا هاربا، و8 متهمين بالبلطجة، و232 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية.

كما تم فحص 36 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وأحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.