 القوات الأوكرانية تسقط 11 طائرة مسيرة روسية الليلة الماضية - بوابة الشروق
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القوات الأوكرانية تسقط 11 طائرة مسيرة روسية الليلة الماضية

أ ش أ
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 9:43 ص | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 9:43 ص
أعلنت قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، إسقاط 11 طائرة مسيرة روسية من أصل 16 طائرة، أطلقتها القوات الروسية خلال الليلة الماضية.

وأضاف بيان للقوات الجوية الأوكرانية :"هاجم الروس أوكرانيا بطائرات بدون طيار من طراز كاميكازي شاهد، وتم تنفيذ الهجوم من اتجاهين، من الساحل الشرقي لبحر آزوف ومن منطقة بريانسك، وتمكنت القوات والدفاعات الجوية من تدمير 11 طائرة بدون طيار هجومية".

وصدرت إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية، خلال الليلة الماضية، بسبب إطلاق روسيا لـ16 طائرة مسيرة هجومية.

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