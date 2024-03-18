محافظ المنيا يهنئ الأم المثالية على مستوى المحافظة

هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، السيدة جده صادق إبراهيم سيد أحمد ابنة مدينة المنيا، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، ضمن مسابقة الأمهات المثاليات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2024.

وأعرب المحافظ، في بيان له اليوم الإثنين، عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما بذلته من تضحيات خلال رحلتها مع أبنائها تستحق التقدير والتكريم من الجميع.

وقدم المحافظ، شكره لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدا أن الأم المصرية تقدم أروع النماذج في التضحية، مثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

وأكد محافظ المنيا، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية إيمانا بدورها المهم داخل الأسرة المصرية، من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على كل الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها، في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن المحافظة بصدد تنظيم حفل كبير لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت عن فوز جده صادق إبراهيم سيد أحمد، البالغة من العمر 54 عاما، بلقب الأم المثالية عن محافظة المنيا، بعد أن كافحت مع أبنائها الإثنين بعد وفاة زوجها منذ 34 عامًا، حتى استطاعت إتمام تعليمهما رغم أنها ربة منزل، وليس لديها دخل شهري ثابت.

وواصلت "جده"، الكفاح رغم معاناتها بسبب مرض أبنيها، فالابن الأكبر مريض بأنيميا البحر المتوسط، والابن الأصغر يعاني من إعاقة حركية بالساق اليمنى، إلا أنها حاربت أعباء الحياة والظروف القاسية وقامت بتزويج ابنيها، ورزقت بـ5 أحفاد.

كما استخرجت كارنيه الخدمات المتكاملة لابنها لحصوله على معاش أو وظيفة، حتى يستطيع توفير الاحتياجات اللازمة لأولاده وزوجته.