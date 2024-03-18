مصدر: استئناف تصوير مسلسل جودر بشكل طبيعي بعد إزالة الجزء المحترق من الديكور جراء حريق اليوم

صرح مصدر مسئول بمدينة الإنتاج الإعلامي، بأن تصوير مسلسل "جودر "، سيتم استئنافه بشكل طبيعي بعد إزالة الجزء المحترق من الديكور.



وأضاف المصدر، أن بطل المسلسل الفنان ياسر جلال والمخرج إسلام خيري، ومهندس الديكور أحمد فايز، ومحمد سعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، ومحمد سري مدير شركة ميديا هب ومصطفى العوضي مدير شركة أروما الشركتين المنتجتين للمسلسل، يتواجدون في موقع الديكور بشكل آمن.



وأصدرت مدينة الإنتاج الإعلامي بيانا حول الحريق الذي اندلع اليوم في ديكور مسلسل" ألف ليلة وليلة: جودر".



وتحقق النيابة العامة في أسباب نشوب الحريق الذي اندلع بديكور مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة في مدينة الإنتاج الإعلامي.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا اليوم، بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء لمحل الحريق، و3 سيارات إطفاء تحسبا لحالات الطوارئ.



تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع أى إصابات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.