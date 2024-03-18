رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد مشروعات دار مصر وجنة بالحي السادس

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مشروع «كمباوند دار مصر 2، وجنة 44 عمارة، وجنة 59 عمارة» بالحي السادس؛ حرصا على المتابعة الدورية للأحياء والمشروعات القومية للإسكان للوقوف على مستوى «الزراعة، النظافة، وأعمال الصيانة»، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، ومعاوني رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية.

وأوضح بيان أصدره المهندس محمد خلف الله، اليوم، أنه وجهه بضرورة تكثيف أعمال النظافة والزراعة للمسطحات الخضراء بين العمارات، ومعالجة ظاهرة الملوحة بالمسطحات الخضراء وإعادة زراعتها بالنجيل والأشجار، والصيانة الدورية الداخلية للعمارات، كما شدد على ضرورة متابعة أي مخالفات بالكمبوند، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة والتي من شأنها الحفاظ على النسق الجمالي والحضاري والخصوصية للكمبواند.

ونبه على السكان الالتزام التام بشروط التعاقد والتخصيص ومن يخالف تلك القواعد فسيتم تطبيق القواعد واللائحة العقارية حيال تلك المخالفات.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة الدورية للمشروعات القومية للإسكان بالمدن الجديدة، والحفاظ على النسق الحضاري والخصوصية للمشروعات القومية.