أوكسفام تتهم إسرائيل بمنع المساعدات عن غزة عمدا

اتهمت منظمة أوكسفام الخيرية لمكافحة الفقر اليوم الاثنين إسرائيل بمنع تسليم المساعدات إلى غزة عن عمد وذلك خلال حربها ضد حركة حماس، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني إن إسرائيل تواصل "عرقلة وتقويض أي استجابة إنسانية دولية ذات معنى بشكل منهجي ومتعمد" في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل تتحدى أمرا أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي بزيادة المساعدات إلى غزة، وتفشل في مسؤوليتها القانونية عن حماية الناس في الأراضي التي تحتلها.

وقالت سالي أبي خليل، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أوكسفام: "كان ينبغي لقرار محكمة العدل الدولية أن يصدم القادة الإسرائيليين ويدفعهم إلى تغيير المسار، لكن منذ ذلك الحين ساءت الأوضاع في غزة".

وتابعت "أن السلطات الإسرائيلية لم تفشل في تسهيل جهود المساعدات الدولية فحسب، بل إنها تعرقلها بشكل نشط. ونعتقد أن إسرائيل تفشل في اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع الإبادة الجماعية."

وقالت أوكسفام إن السلطات الإسرائيلية ترفض بشكل تعسفي المواد "ذات الاستخدام المزدوج"، وهي السلع المدنية التي لها أيضا استخدام عسكري محتمل، مثل المولدات الاحتياطية والكشافات.

وقالت أوكسفام: "قائمة المواد المرفوضة هائلة ومتغيرة باستمرار".

وأشارت إلى أنه تم رفض أكياس المياه وأدوات اختبار المياه الموجودة في إحدى شحنات منظمة أوكسفام دون تقديم سبب، قبل أن تسمح بدخولها لاحقا.