الولايات المتحدة تجلي أكثر من 30 مواطنا من جمهورية هايتي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن واشنطن أجلت أكثر من 30 مواطنا أمريكيا من جمهورية هايتي، وذلك على متن طائرة عارضة وفرتها لهم الحكومة الأمريكية.

وقال متحدث باسم الوزارة - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - إن الوزارة "سهَّلت مغادرة أكثر من 30 مواطنا أمريكيا بأمان من (كاب-هايثيان) في رحلة عارضة للحكومة الأمريكية، وبات الركاب بأمان في ميامي بولاية فلوريدا".

وفي ما يتعلق بالأمريكيين الذين لا يزالون في هايتي، أوضح المتحدث أن "الخارجية تدرس إمكان إخراجهم من العاصمة بور أو برنس، وستبلغ المواطنين الأمريكيين عندما تكون قادرة على تنظيم العملية بشكل آمن"، مضيفا: "سنواصل مساعدتهم طالما أن الرحلات التجارية غير متاحة والبيئة الأمنية تسمح لنا بذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد أجلت الأحد الماضي جزءا من موظفي سفارتها، كما أجلت دول أخرى - والاتحاد الأوروبي - دبلوماسييها بسبب انعدام الاستقرار في هايتي، فيما عمدت الأمم المتحدة إلى إخراج موظفيها غير الأساسيين.

وتشهد جمهورية هايتي أعمال عنف ترتكبها بعض العصابات الإجرامية التي تسيطر على مناطق كاملة بما فيها 80% من العاصمة بور أو برنس.