الشرطة البلجيكية تداهم منزلا في مدينة تشارلوري وسقوط قتلى ومصابين

توفى رجل شرطة بلجيكي في حادث إطلاق نار بعد أن دخلت وحدة خاصة منزلا بمدينة تشارلوري، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا)، نقلا عن ممثلي إدعاء بالمدينة الواقعة جنوب بروكسل.

وأصيب رجل بجروح خطيرة إثر محاصرته بالمنزل خلال تبادل إطلاق النار وتوفي بعد ذلك بالمستشفى. كما أصيب رجل شرطة ثان بجروح خطيرة ويرقد الآن في المستشفى في حالة حرجة ، وتعرض ثالث لإصابات أقل خطورة.

وذكرت بيلجا أن إطلاق الرصاص اندلع بعد محاولة الوحدة تفتيش المسكن، حيث أطلق الرجل النار على عدة رجال شرطة. ولم يكشف عن أسباب قيام الوحدة بعملية التفتيش.

وأعرب رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو عن تعازيه لأسرة رجل الشرطة القتيل.

وكتب في منصة "إكس" ، تويتر سابقا ، "إن عمل قوات حفظ القانون والنظام يستحق الاحترام . وتحويلهم إلى هدف عمل خسيس ولن يمر دون عقاب".