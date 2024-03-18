عمال الخدمات الأرضية ولوفتهانزا يختارون وسطاء قبل محادثات الأجور

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عينت نقابة العمال الألمانية (فيردي)، وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا وسطاء اليوم الاثنين، لإجراء محادثات تحكيم من المقرر أن تبدأ في 25 مارس الجاري لـ 25 ألف موظف خدمات أرضية.

وعينت النقابة بودو راميلو رئيس وزراء ولاية تورينجن من حزب اليسار بينما كان وسيط لوفتهانزا فرانك يورجن فايز ، الرئيس السابق لوكالة العمل الفيدرالية. وصدر الإعلانان بشكل منفصل في برلين وفرانكفورت.

ومن المقرر أن ينتهي التحكيم في 28 مارس الجاري على أقصى تقدير.

واتفقت النقابة وشركة الطيران الأسبوع الماضي على طلب التحكيم في محاولة لتجنب الإضرابات خلال عطلة عيد الفصح. ووافقت النقابة على عدم الإضراب أثناء عملية التحكيم.

وتطالب نقابة فيردي بزيادة الأجور بنسبة 5ر12% لموظفي لوفتهانزا لمدة 12 شهرا، في حين عرضت الشركة حتى الآن 10٪ لمدة 28 شهرا.

ولم يتم الطعن على مكافأة تعويض التضخم البالغة 3 آلاف يورو (3262 دولارا).

وفي الآونة الأخيرة، ألغي المئات من رحلات لوفتهانزا بسبب الإضرابات التي نظمها موظفو الخدمات الأرضية لنقابة فيردي. ويتمتع الوسيطان بخبرة في حل نزاعات المفاوضات الجماعية.