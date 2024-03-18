ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ مزاعم اسرائيل تسجيل الفلافل أو الطعمية بإعتبارها أحد الأطعمة الموروثة لشعبها، حيث أكدت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمود مسلم، على أن الفلافل طعام مصري أصيل، وأن مصر تعمل حالياً على تسجيل عدد من المأكولات الشعبية الموروثة لديها لدى منظمة اليونسكو، من بينها طبق الكشري، والسمسمية، والعود والحنة، وطبق الفول المدمس.

وجاء ذلك رداً على اقتراح برغبة قدمه النائب عمرو عزت حجاج حول ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للتراث الشعبي.

وأوضحت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث وممثل مصر في اتفاقية صون التراث غير المادي، أن "إسرائيل" ادّعت كذباً اتخاذ خطوات لتسجيل الطعمية كأكلة تخص شعبها، مؤكدة أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة.

وتابعت: نسعي خلال الفترة المقبلة إلي تسجيل عدد من المأكولات الشعبية الموروثة لدي اليونسكو ومن بينها طبق الكشري ،والسمسمية والعود والحنة وطبق الفول المدمس وهذا ما نعمل عليه حاليا، مشيرة إلى أن هناك عدد 182 دولة موقعة على اتفاق اليونسكو وبالتالي يصعب تقدم جميع الدول سنويا للتسجيل ،ووفقا لضوابط منظمة اليونسكو سيتم التحكييم لعدد 68 مقترح مقدم من الدول هذا العام .

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود مسلم على أهمية الحفاظ على التراث الشعبي المصري كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، داعياً إلى زيادة المؤتمرات والندوات لدراسة قضايا التراث، وتشجيع الأبحاث العلمية في هذا المجال.

من جانبه تساءل النائب عماد الدين حسين عضو اللجنة، عن حقيقة تسجيل اسرائيل للفلافل كتراث طعام، مع ضرورة التصدي لذلك بكافة الطرق حال التثبت والتأكد من حقيقة ذلك من عدمه، والسعي لحماية التراث الوطني والشعبي من الطعام المصري.

كما طالبت النائبة سها سعيد بإنشاء صندوق استثمار لحماية المهن التراثية، بينما دعا النائب طارق تهامي إلى عودة إصدار مجلة الفنون الشعبية.

وأكد النائب محمود فيصل القط على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المختصة للحفاظ على الموروثات الثقافية لمصر، فيما أكد النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضرورة زيادة المؤتمرات التى تدرس قضايا التراث و عمل ندوات وحوارات، مع تشجيع الأبحاث العلمية التى تدرس هذا الجانب المهم من الثقافة .