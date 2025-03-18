 وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالات مع مسئولين أوروبيين بشأن التطورات في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالات مع مسئولين أوروبيين بشأن التطورات في غزة


نشر في: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 8:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 8:20 م

فى ظل التطورات المتلاحقة فى قطاع غزة، تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مع كل من السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، والسيد "إسبين بارث إيد" وزير خارجية النرويج، والسيد "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، حيث ركزت الاتصالات على العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة وتداعياته الوخيمة على استقرار المنطقة.

أكد الوزير عبد العاطى خلال الاتصالات أن العدوان الاسرائيلى يعيد التوتر إلى المنطقة ويعرقل المساعى الحثيثة التي تهدف للتهدئة وإعادة الاستقرار.

وشدد على ضرورة قيام الاتحاد الاوروبى بممارسة الضغوط على إسرائيل للتوقف فورا عن عدوانها على المدنيين فى قطاع غزة والذى يعد انتهاكاً صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة قيام الأطراف بممارسة ضبط النفس لاتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول لوقف دائم لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث.

وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات والتنسيق المشترك للحد من التصعيد فى غزة.

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