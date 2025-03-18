إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بأكتوبر

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أصيب 13 شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بعمود إنارة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات