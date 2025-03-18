السيسي وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ويؤكدان رفض التهجير

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين ورئيس الدورة الجارية للقمة العربية؛ لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة التصعيد الجاري في قطاع غزة.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزعيمين أدانا الضربات الجوية على القطاع، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا المدنيين، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وداعيين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية أهالي غزة من العدوان.

كما شدد الجانبان على الالتزام بقرارات القمة العربية الاستثنائية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا، لاسيما خطة إعادة إعمار غزة، ورفضا بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأكدا أن إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، حيث أكد الزعيمان على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.