 مفتي الجمهورية يوضح حكم نسيان التشهد الأول في الصلاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مفتي الجمهورية يوضح حكم نسيان التشهد الأول في الصلاة


نشر في: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 2:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 2:24 ص

تحدث الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، عن حكم نسيان التشهد الأول في الصلاة.


وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، إن التشهد الأول جزء من الصلاة، وليس ركنًا أساسيًا.

وأضاف: «إذا نسي المصلي التشهد الأول ولم يجلس له، فإنه يعوض ذلك بسجدتي السهو قبل التسليم».

وأوضح أن المصلي في حال نسيان الجلوس للتشهد الأول، يكمل صلاته بشكل طبيعي، وقبل الخروج منها يسجد سجدتين للسهو، ثم يسلم دون أن يعيد الصلاة.

ولفت عياد إلى أنه لا يوجد دعاء محدد أو ثابت يمنع السهو في الصلاة، مشيرًا إلى أن أفضل وسيلة لتجنب النسيان أثناء الصلاة هي تحقيق الخشوع والتركيز، والابتعاد عن مصادر التشتت.

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